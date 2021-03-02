В Вологде при приготовлении наркотика в квартире произошел хлопок

2 марта около полудня пожарным в Вологде поступил вызов из-за «хлопка» в одной из квартир дома на улице Судоремонтной. По данным NewsVo, полученным из собственных источников, вспыхнули пары ацетона при приготовлении наркотика.

— По прибытию сотрудников МЧС России выяснилось, что в одной из квартир на втором этаже девятиэтажного дома в результате хлопка вылетели стекла, возгорания не последовало, — сообщает пресс-служба областного УМЧС.

В результате инцидента никто не пострадал, причины произошедшего устанавливаются.

В «Газпром газораспределение Вологда» сообщили, что на место выезжала аварийная бригада, газоиспользующее оборудование в результате хлопка не пострадало, договор на техобслуживание этого оборудования у собственника заключен. В последний раз плиту в доме обследовали в январе 2021 года.