Удачный гороскоп на март: три знака ждет взаимная любовь, два успешно решат жилищный вопрос

02.03.2021 [Общество]

Первый весенний месяц окажется во всех отношениях благоприятным. Не упустите возможность дать старт своим смелым задумкам, затрагивающим сферу финансов. Личные планы также не стоит откладывать на потом, так как сейчас есть все предпосылки для их успешного развития. Главное – мобилизовать все силы, чтобы их хватило на реализацию задуманного.

ОВЕН (21.03-20.04)

Вам удастся привести в гармонию любовные отношения и добиться повышения служебного авторитета. Ваша деятельность будет очень плодотворной, благодаря чему авральный проект будет завершён вами досрочно. В личной жизни у вас не возникнет проблем, вторая половина вас во всем поддержит.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Ваш любовный союз будет отличаться спокойствием и гармонией. Не исключены небольшие проблемы со здоровьем. Но если не возникнет серьезной необходимости отправиться на больничный, и вы продолжите исправно работать, перед вами возникнет ряд предпосылок для карьерного роста.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

Близость весны вскружит вам голову, и вы сочтете, какой-то личный проект, который вы начнёте при поддержке своего нового друга, гораздо интереснее служебной рутины. Между вами непременно вспыхнет любовный роман, основанный на страсти и родстве интересов.

РАК (22.06-22.07)

Вас ждет время эмоционального подъёма. Работа будет спориться в ваших руках, вы найдёте время, чтобы заняться умеренными спортивными тренировками. А раз вы излучаете здоровую уверенность в себе и оптимизм, то и ваша карьера начнёт развиваться.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Если ваша работа подразумевает тесные контакты с людьми, вы проявите себя как непревзойдённый профессионал, умеющий договариваться даже с самыми сложными собеседниками. Используйте это время для проведения сложных переговоров. Они пройдут очень успешно.

ДЕВА (24.08-22.09)

Особо вас порадует сфера финансов, хотя и личная жизнь преподнесет приятные сюрпризы. Не исключено получение премии или неожиданной выгоды от давнего проекта, который до сих пор не приносил прибыли. На работе возможен служебный роман, который может перерасти в более прочные отношения.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

В этот месяц вам удастся достичь долгожданной цели. Возможно, вы планировали приобрести автомобиль или квартиру. Покупка окажется удачной и будет радовать вас долгое время. Постарайтесь отдохнуть, займитесь любимым хобби. Пора взять паузу в трудовых буднях.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

Вас ждет семейная гармония и полное взаимопонимание со второй половинкой. Все неурядицы останутся в прошлом, вам наконец-то удастся прийти к компромиссу по многим сложным вопросам, которые вас беспокоили. Устройте второй медовый месяц.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

Займитесь решением насущных вопросов. Обновите гардероб, пойдите в спортзал или сядьте на диету, чтобы встретить весну в прекрасной физической форме. Проявите больше внимания к вашему постоянному партнеру, он нуждается в вашей заботе и любви.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Этот месяц принесёт вам ошеломительный успех в финансовой сфере. Вы и сами не заметите, как ваш доход стремительно возрастёт, и вы сможете позволить себе даже те дорогие покупки, о которых раньше и не мечтали. Но помните, что деньги любят тишину.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Постарайтесь восстановить свой эмоциональный баланс. Самое лучшее – провести пару недель вдали от обычной суеты и привычного окружения. Путешествия всегда были самым эффективным способом разобраться в себе. Это поможет вам достичь душевного равновесия.

РЫБЫ (20.02-20.03)

Не исключено, что вам придется решать сложный вопрос, связанный с недвижимостью. Возможно, вы задумаетесь об ипотеке, чтобы расширить жилплощадь. Предстоит много хлопот, но вас целиком и полностью поддержит ваш партнёр по отношениям, и все пройдет удачно.

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