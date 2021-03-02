День современного искусства пройдёт в Вологде 6 марта

02.03.2021 [Культура]

Мини-фестиваль современного искусства «Не для всех, но для тебя» состоится в Вологде 6 марта.

В этот день в Мастерской современного танца Jam пройдут пройдут лекция и мастер-классы по архитектуре для детей и взрослых, перформанс-инсталляция презентация работ молодых художников, премьера спектакля и музыкальная вечеринка под космическую музыку.

Расписание мероприятий:

площадка «Маяк»:

15.00 - Архитектура для детей (7-9 лет) «Воздушные замки»: макетировании разноуровневой конструкции, фантазийная игра, конструктор, проработка функциональности и сомасштабности. Ведущая – Оксана Козичева (родителям тоже можно).

17.00 - Архитектура для детей (7-9 лет) «Половина палаццо»: графически-аппликационная работа,  игра на логику, изучение деталей фасада итальянского палаццо. Ведущая – Оксана Козичева (родителям тоже можно).

площадка «Мастерская танца»

18.00 - перформанс-инсталляция «ПИР» (после показа обсуждение работы с постановочной группой). «Работа создана на основе движенческих поисков/тренингов в 2019 году. ПИР можно назвать путешествием. На первых показах это было путешествие от обычной жизни в какой-то кукольный мир, где надо быть аккуратным, чтобы не сломаться (порвать кальку)...»

19.30 - Презентация работ молодых вологодских художников: Ильи Буслакова (instagram - @0123456789art), Миши Приемышева, Ильи Оши.

20.00 - Лекция Оксаны Козичевой. «Поговорим о прекрасном через переосмысление трудов Витрувия и Виоле-ле-Дюка, о принципах, которые создали великих и ответим на важные вопросы: «Современный мир достиг многовариантности, но какой опыт прошлого мы должны использовать, чтобы двигаться дальше? На что мы можем опираться, чтобы что-то создать? Как человеческие инстинкты работают в формировании окружающего мира?»

21.00 – Премьера спектакля «Влюблённый агент» (18+), постановка – Илья Оши, музыка – Анатолий Рип. «Мы привыкли романтизировать то, о чём в действительности практически ничего не знаем. Мы поглощаем новости о разоблачении, проваливаемся в события, происходящие не с нами и становимся частью этих событий. Наполняемся чувством лёгкой влюблённости. Совершаем ошибку быть неосторожными, приоткрывая нашу собственную тайну перед всем миром. Давайте поиграем. Вы попробуете спрятаться, а я буду вас искать».

22.00 – Концерт группы «A WAY TO NOW»

Стоимость: МК Оксаны Козичевой - 400 р. (ребёнок + родитель); показ перформанса ПИР + лекция - 400 р.; показ спектакля «Влюблённый агент» + лекция + PARTY - 600 р.; все мероприятия площадки «Мастерская танца» - 800 р.

Количество мест ограничено. Регистрация в группе мероприятия.

Мероприятие пройдёт 6 марта по адресу: Вологда, Проспект Победы, 61.
 

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