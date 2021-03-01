Жительницу Вологодского района задержали по подозрению в убийстве знакомой

58-летняя жительница Вологодского района задержана по подозрению в убийстве знакомой. Инцидент произошёл в квартире потерпевшей в посёлке Кувшиново вечером 27 февраля. Возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, подозреваемая поселилась у 42-летней погибшей за несколько дней до происшествия. В тот вечер она была пьяна и в ходе возникшей ссоры ударила хозяйку квартиры ножом в грудь.

«На месте происшествия следователи СКР изъяли орудие убийства, обнаружили и зафиксировали следы преступления, несмотря на то, что подозреваемая прибралась в квартире, помыв нож и выстирав постельное белье», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Решается вопрос о заключении подозреваемой под стражу. Следователям предстоит установить все обстоятельства преступления. Расследование продолжается.