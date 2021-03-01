Сборная Вологодской области стала победителем женской эстафетной гонки на Чемпионате России по полиатлону

01.03.2021 [Спорт]

Сборная Вологодской области стала победителем женской эстафетной гонки на Чемпионате России по полиатлону в дисциплине троеборье с лыжной гонкой.

Соревнования проходили в Рязанской области с 25 февраля по 1 марта. В женской эстафете вологодское трио, Алена Михеева, Маргарита Вершинина и Ирина Смолина в сумме набрали 308 очков. Опередив ближайших конкурентов, сборную Республики Башкортостан, на 24 балла. На третьем месте ХМАО-Югра.

В личном зачете вологжане завоевали две серебряных медали. Иван Вершинин занял второе место в абсолютном зачете среди мужчин, Маргарита Вершинина  - среди женщин. Оба спортсмена представляют "СШОР-Витязь".
 

Тэги: лыжи, полиатлон

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