Болота под Череповцом попали в топ-5 «гиблых» мест в России

В России составили список из пяти «гиблых» мест, где часто пропадают люди. На четвертой строчке «рейтинга» оказались болота под Череповцом.

— При глубине в 5 м там часто пропадают люди. Сообщается, что с царских времен люди исчезали в болотах. Телеги и вещи нередко находили, но останки людей пропадали. Имелась версия, что местные растения могли выделять галлюциноген, провоцирующий путников на необдуманные действия, — пишет издание dni24.ru.

На пятом месте - урочище Шумшо на границе Владимирской и Московской областей, на третьем - Чертов овраг вблизи деревни Ляды в Псковской области, на втором - Дьявольское озеро (такое прозвище дали озеру Малое Плотово в Нижегородской области, по своей форме она напоминает воронку, в центре которой глубина достигает 17 метров). Возглавила рейтинг Локнянская поляна в Псковской области. Местные рассказывают, что приблизившиеся к поляне люди ощущают головную боль.