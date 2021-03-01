Трех вологжан приговорили к условным срокам за выращивание конопли в гараже

В Вологде вынесли приговор трем местным жителям, которые выращивали коноплю в гараже на улице Гагарина.

— С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года каждому, условно с применением ст. 73 УК РФ, установив испытательный срок 2 года, - сообщает прокуратура города.

Ранее NewsVo сообщал, что фигуранты в возрасте от 40 до 49 лет были задержаны полицейскими летом прошлого года. Чтобы получать высокий урожай, мужчины утеплили помещение, организовали системы автоматического полива и проветривания, носили в почву специальные удобрения. Всего в гараже было изъято 49 кустов наркосодержащих растений и около 118 грамм их высушенных частей.