В Вологде арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве собутыльника

В Вологде суд арестовал 41-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве собутыльника. Тело 39-летнего погибшего с явными признаками насильственной смерти обнаружили в комнате общежития на улице Залинейной 26 февраля. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Приехавшие на место происшествия следователи СК России выяснили, что в комнате, где обнаружено тело погибшего с колото-резаной раной в области шеи, потерпевший не проживал, а хозяин жилища отсутствует. Его видели свидетели, рассказавшие, как мужчина выбежал из комнаты с ножом в руке. Потерпевший, как выяснилось, переехал в общежитие два месяца назад и, подружившись с одним из соседей, стал часто с ним выпивать», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Вечером того же дня подозреваемого нашли в подвале здания. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.