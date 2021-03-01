В Вологде арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве собутыльника

01.03.2021 [Происшествия]

В Вологде суд арестовал 41-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве собутыльника. Тело 39-летнего погибшего с явными признаками насильственной смерти обнаружили в комнате общежития на улице Залинейной 26 февраля. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

«Приехавшие на место происшествия следователи СК России выяснили, что в комнате, где обнаружено тело погибшего с колото-резаной раной в области шеи, потерпевший не проживал, а хозяин жилища отсутствует. Его видели свидетели, рассказавшие, как мужчина выбежал из комнаты с ножом в руке. Потерпевший, как выяснилось, переехал в общежитие два месяца назад и, подружившись с одним из соседей, стал часто с ним выпивать», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Вечером того же дня подозреваемого нашли в подвале здания. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.

Тэги: убийство, пьянка

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