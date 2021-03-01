Спортивно-любительскую охоту на волка в Вологодской области продлили до конца марта

В Вологодской области закрывается сезон охоты на кабана, пушных зверей и боровую дичь, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Разрешения на добычу пушных зверей и птиц охотники должны сдать в ближайшие 20 дней, на добычу кабана — до 10 марта. За нарушение сроков сдачи сведений предусмотрен штраф.

«С 28 февраля сезон осенне-зимней охоты практически закрыт, но важнейшим изменением этого года является продление до конца марта спортивно-любительской охоты на волка. Несомненно, что продление срока разрешенной охоты на хищника усилит контроль за численностью его популяции», — комментирует начальник Облохотдепартамента Олег Кислицын.

На основе полученных от охотников сведений будут подведены итоги сезона.