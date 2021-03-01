Сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса вологжане смогут получить через госуслуги

Пользователи портала госуслуг могут получить электронный сертификат о прохождении вакцинации от коронавируса. Об этом 1 марта в ходе совещания в областном правительстве рассказал начальник департамента здравоохранения Вологодской области Сергей Бутаков.

— Порядок следующий: граждане, записавшиеся на вакцинацию через портал госуслуг и сделавшие прививку от COVID-19, получают электронные сертификаты о вакцинации. Увидеть и скачать документ, содержащий qr-код, можно в личном кабинете на портале госуслуг. Электронный сертификат автоматически появляется в личном кабинете после получения второй вакцины. Важно, чтобы в разделе «Документы» на портале госуслуг был указан номер полиса. В противном случае сертификат может не отобразиться. Но и те, кто не зарегистрировался на портале госуслуг, без документа не останутся. Они смогут получить бумажный сертификат в поликлинике, где имеется отметка о проведении вакцинации, — рассказал Бутаков.