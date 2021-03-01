Зал боевой славы открылся в Кирилловском районе

01.03.2021 [Культура]

Зал боевой славы имени полного кавалера орденов Славы Анатолия Михайловича Коновалова открылся в Вогнемской школе в Кирилловском районе Вологодской области.

Проект Зала создал коллектив Вогнемской школы под руководством учителя истории и члена Молодежного парламента района Виктора Калачева. 

Как сообщается на странице школы в социальной сети, в ноябре 2020 года этот проект получил 50 000 рублей в рамках Областного конкурса проектов физических лиц в рамках направлений государственной молодежной политики Вологодской области.

На средства гранта были закуплены первые экспонаты – муляжи военной амуниции, информационные стенды, манекен солдата, а также исследовательские работы на военную тематику.

25 февраля состоялось торжественное открытие этого зала в одном из кабинетов Вогнемской школы.

Педагоги и ученики планируют пополнять экспозицию. В помещении Зала боевой славы планируют проводить экскурсии, уроки мужества и другие мероприятий, направленные на популяризацию истории Великой Отечественной войны и патриотическое воспитание молодого поколения, сообщает администрация Кирилловского района.

Историческая справка

Анатолий Михайлович Коновалов — командир расчёта орудия 1040-го армейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка. Награждён орденами Славы 3-х степеней и медалями.

Родился в 1923 году в селе Вогнема в крестьянской семье. Окончил семь классов сельской школы. Работал кочегаром на лесопильном заводе.

В марте 1942 года Коновалова призвали на фронт. С ноября 1942 года он участвовал в боях с захватчиками, служил наводчиком, затем командиром расчета орудия в артиллерии.

14-17 января 1944 года в районе населённого пункта Насва младший сержант Коновалов, вывел орудие на открытую позицию и открыл огонь прямой наводкой. Метким огнём подавил 3 противотанковых орудия, разрушил 3 дзота и истребил до 15 солдат. Сам он был контужен и ранен в грудь, но отказался эвакуироваться в госпиталь и продолжал выполнять боевую задачу. За этот подвиг Коновалов был награждён орденом Славы 3-й степени.

2-8 февраля 1944 года во время боя в районе населённого пункта Овиново Псковской области сержант Коновалов огнём из орудия уничтожил 9 пулемётов, зенитную пушку и 3 блиндажа, чем способствовал успешному наступлению стрелковых подразделений. Далее, взаимодействуя с другими расчётами, он отразил две контратаки противника, истребив взвод живой силы врага. За это Коновалов был награждён орденом Славы 2-й степени.

10 сентября 1944 года командир расчёта сержант Коновалов в бою в районе города Мадлиска (Молдавия) сжёг штурмовое орудие, вывел из строя 75-миллиметровое орудие врага, зенитную пушку, два пулемёта и много пехоты. После чего за исключительное мужество, отвагу и бесстрашие в боях с вражескими захватчиками сержант Коновалов Анатолий Михайлович награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.

В 1945 году Коновалов был демобилизован. Вернулся на родину в село Вогнема. Работал мастером в местной лесоартели, трудился весовщиком на нефтебазе, мастером Череповецкой сплавконторы. Умер 20 марта 1976 года в возрасте 53 лет.

В 1995 году 2-я Красная улица города Кириллова была переименована в улицу Коновалова.


 

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