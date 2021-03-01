С 1 марта автобусы и трамваи Череповца работают по единому расписанию

С 1 марта в Череповце общественный транспорт начал ходить по единому расписанию.

— Принцип действия следующий: маршруты, идущие в одном направлении, проходят контрольные точки в разное время и не идут друг за другом. А ещё увеличили количество автобусов в часы-пик. В салонах общественного транспорта должно стать свободнее, — написал на своей странице в соцсети мэр города Вадим Германов.

Все недочеты, которые появятся в ближайшее время, в мэрии обещают «докрутить». Расписание череповчане могут посмотреть на сайтах перевозчиков.