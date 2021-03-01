В Вологодской области продолжают сокращать количество коек для больных COVID-19

В Вологодской области продолжается сокращение коечного фонда для больных коронавирусом пациентов. С 1 марта на 50 уменьшится количество коек в моногоспитале Череповца.

— Это моногоспиталь Череповца — с 350 до 300 коек. Таким образом, в целом в регионе остается 640 коек. Загрузка моногоспиталей составляет 61% — заявил в ходе оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Олег Кувшинников.

Скриншот слайда презентации правительства Вологодской области

Губернатор также попросил департамент здравоохранения учитывать перспективы развития эпидситуации в стране при сокращении коек для больных COVID-19.