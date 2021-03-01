Трёх вологжан задержали по подозрению в краже одежды из магазина

В Вологде росгвардейцы задержали двух женщин и мужчину, подозреваемых в краже одежды. Они пришли в супермаркет на улице Возрождения и потребовали вернуть пакет с личными вещами, который они ранее оставили в камере хранения.

«Сотрудники Росгвардии по записям с камер видеонаблюдения установили, что в начале минувшей недели данные граждане на самом деле положили в ячейку пакет и сразу ушли, даже не зайдя в торговый зал», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

В пакете правоохранители и сотрудники магазина нашли одежду с бирками и антикражными магнитами из другой торговой точки. Задержанных доставили в отдел полиции.