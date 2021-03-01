В Череповце торговавшего логинами и паролями хакера приговорили к условному сроку

Жителя Череповца осудили условно за использование из корыстной заинтересованности вредоносных программ. Расследованием дела занималось управление ФСБ по Вологодской области.

— Как установлено следствием и судом, мужчина в период с февраля 2019 года по сентябрь 2020 года с использованием вредоносного программного обеспечения получал доступ к логинам и паролям от учетных записей пользователей сети Интернет, осуществлял копирование и продажу незаконно полученной информации. Общий доход от преступной деятельности череповчанина составил 260 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба УФСБ.

Мужчина полностью признал вину и оказывал следствию содействие, поэтому дело рассматривалось в особом порядке. Череповчанину назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год (условно) с испытательным сроком.

Летом прошлого года NewsVo сообщал, что в Вологде мужчину осудили по ч. 2 ст. 273 УК РФ об использовании вредоносных программ для несанкционированного копирования компьютерной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации. Сумму нанесенного владельцам взломанных им почтовых аккаунтов ущерба оценили в миллион рублей.