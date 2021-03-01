Экскурсии, посвящённые Анне Верещагиной, пройдут в Череповце с 3 по 5 марта

Экскурсия «А матушка всегда умна и хороша…» пройдёт 3, 4 и 5 марта в доме-музее Верещагиных в Череповце.

Участники мероприятия смогут пройти по комнатам дома-музея Верещагиных, представить, как жила матушка семейства, увидеть подлинные вышивки, которые стежок за стежком вырисовывала хранительница очага, узнать о роли Анны Николаевны в воспитании её известных сыновей — великого художника, знаменитого создателя вологодского масла, талантливого литератора и героя войны.

– Она была первой и главной учительницей своих детей, дала им «начатки всех наук», учила французскому языку, прошла с ними первые основы географии, – рассказывается в анонсе мероприятия. – Любимым занятием Анны Николаевны было рукоделие: она часто вышивала шерстью по канве. И сегодня в музее можно встретить уникальные вышивки, созданные её рукой. Но более всего Анна Верещагина любила принимать гостей, угощать их и музицировать на вечерах. Семья Верещагиных славилась своим гостеприимством.

Экскурсии будут проходить 3,4 и 5 марта по адресу: Череповец, Социалистическая, 22. Удобное время вы можете выбрать сами. Количество мест ограничено. Запись по телефону: +7 (8202) 50-15-94.

Стоимость: 150 рублей.

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