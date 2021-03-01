Акция по раздельному сбору вторсырья пройдёт в Череповце 6 марта

01.03.2021 [Общество]

Акция по сбору вторсырья пройдёт в Череповце 6 марта. Проведёт её региональное отделение всероссийской общественной организации «РазДельный Сбор».

6 марта рассортированное вторсырье будут принимать с 11:00 до 13:00 по следующим адресам:

  • на площади Химиков;
  • у СКЗ «Алмаз» (при въезде на парковку перед налоговой);
  • у школы №14, ул. Городецкая, 20 (у главного входа школы);
  • у школы №29, ул. Моченкова, 10.

На этой акции жители Череповца смогут сдать

– диски (CD/DVD и пр.)
– зубные щетки
– батарейки, аккумуляторы (подробнее).
– макулатуру и картон
– пластиковые крышечки
– стеклотару любых цветов (бутылки и банки)
– бутылочный ПЭТ и HDPE 
– металл (жесть и алюминий)
– одежду (упакованную в мешки, не ветошь!)
– отходы электрооборудования, оригинальные картриджи от лазерных принтеров
– таблетки и блистерную упаковку от таблеток (подробнее)
– пластиковые пакеты: HDPE/02, LDPE/04, пузырчатую и стрейч пленки, отдельно друг от друга (подробнее)
– использованные рекламные баннеры
– жесткий бытовой полипропилен PР/ПП (05) и HDPE/ПЭ (02) - хозяйственные ведра, овощные ящики или контейнеры, тазы и другие хозяйственные предметы с указанной маркировкой (подробнее)

Организаторы обращают внимание, что не принимают «продуктовый» пластик (5/ПП; 6/ПС; 3/ПВХ и т.д), «тетрапак», пенопласт, ртутьсодержащие отходы и многие другие виды вторсырья (подробнее)

Также организаторы акции сообщают, что помимо акции жители Череповца могу сдать вторсырьё по следующим адресам.

Пластиковые бутылки в Череповце можно сдавать в придомовые контейнеры для раздельного сбора, макулатуру – в контейнеры у ЧГУ и у Дворца творчества, а также в зеленые контейнеры компании "Зеленый полюс".

Батарейки принимаются в торговых центрах «Лента», в «Макси» на проспекте Победы, 200.

Крышечки можно сдать в ТЦ «Макси» на проспекте Победы, 200 или в ТРЦ «Северо-Западный». 

Также на этой акции по сбору вторсырья необходимы волонтёры и водители с личным транспортом. Если хотите помочь, напишите Валентине или в сообщения сообщества.

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