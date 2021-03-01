Акция по раздельному сбору вторсырья пройдёт в Череповце 6 марта

Акция по сбору вторсырья пройдёт в Череповце 6 марта. Проведёт её региональное отделение всероссийской общественной организации «РазДельный Сбор».

6 марта рассортированное вторсырье будут принимать с 11:00 до 13:00 по следующим адресам:

на площади Химиков;

у СКЗ «Алмаз» (при въезде на парковку перед налоговой);

у школы №14, ул. Городецкая, 20 (у главного входа школы);

у школы №29, ул. Моченкова, 10.

На этой акции жители Череповца смогут сдать:

– диски (CD/DVD и пр.)

– зубные щетки

– батарейки, аккумуляторы (подробнее).

– макулатуру и картон

– пластиковые крышечки

– стеклотару любых цветов (бутылки и банки)

– бутылочный ПЭТ и HDPE

– металл (жесть и алюминий)

– одежду (упакованную в мешки, не ветошь!)

– отходы электрооборудования, оригинальные картриджи от лазерных принтеров

– таблетки и блистерную упаковку от таблеток (подробнее)

– пластиковые пакеты: HDPE/02, LDPE/04, пузырчатую и стрейч пленки, отдельно друг от друга (подробнее)

– использованные рекламные баннеры

– жесткий бытовой полипропилен PР/ПП (05) и HDPE/ПЭ (02) - хозяйственные ведра, овощные ящики или контейнеры, тазы и другие хозяйственные предметы с указанной маркировкой (подробнее)

Организаторы обращают внимание, что не принимают «продуктовый» пластик (5/ПП; 6/ПС; 3/ПВХ и т.д), «тетрапак», пенопласт, ртутьсодержащие отходы и многие другие виды вторсырья (подробнее)

Также организаторы акции сообщают, что помимо акции жители Череповца могу сдать вторсырьё по следующим адресам.

Пластиковые бутылки в Череповце можно сдавать в придомовые контейнеры для раздельного сбора, макулатуру – в контейнеры у ЧГУ и у Дворца творчества, а также в зеленые контейнеры компании "Зеленый полюс".

Батарейки принимаются в торговых центрах «Лента», в «Макси» на проспекте Победы, 200.

Крышечки можно сдать в ТЦ «Макси» на проспекте Победы, 200 или в ТРЦ «Северо-Западный».

Также на этой акции по сбору вторсырья необходимы волонтёры и водители с личным транспортом. Если хотите помочь, напишите Валентине или в сообщения сообщества.