Череповчанин Андрей Ламов одержал победу на Чемпионате мира по спортивному ориентированию

Андрей Ламов из Череповца одержал победу на Чемпионате мира по спортивному ориентированию на лыжах.

Соревнования проходили в Эстонии с 24 по 28 февраля и заканчивались смешанной эстафетой, в которой победу одержал Андрей Ламов в паре с Аленой Трапезниковой. На втором месте шведы, на третьем сборная Эстонии.

Всего же Ламов на этом Чемпионате мира завоевал две медали, кроме золота в смешанной эстафете, серебро в гонке преследования. Ещё один представитель Вологодской области, Денис Пушкин, стал третьим в гонке преследования среди до 17 лет.