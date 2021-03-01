Департамент финансов Вологодской области потратит на командировки в 2021 году около полумиллиона рублей

26 декабря прошлого года между департаментом и авиапредприятием «Северсталь» был заключен контракт на оказание услуг «по обеспечению проезда лиц, замещающих государственную должность области и должности государственной гражданской службы области» в департаменте. Речь идет о доставке чиновников к месту служебной командировки и обратно воздушным транспортом. Сумма контракта 250 тысяч рублей.

Срок оказания услуг с 1 января 2021 года по 17 декабря 2021 года. В условиях контракта оговаривается, что заказчик за сутки до выполнения перевозки должен предоставить исполнителю по электронной почте заявку на выполнение перевозки, своевременно проинформировать исполнителя о любых изменениях условий и маршрута перевозки. Точно такой же контракт, но на меньшую сумму, был заключен с АО «Вологодское авиационное предприятие». Цена договора — 110 тысяч рублей.

Кроме того, чиновники планируют передвигаться поездом. Для этого 28 декабря был заключен контракт на 125 638 рублей с ООО «Авиатур Плюс». Чиновники заказали 8 билетов из Вологды в Москву и 8 билетов обратно в четырехместном купе в вагоне повышенной комфортности и 4 билета в этих же направлениях в двухместном купе категории «СВ» в вагоне бизнес-класса. Таким же образом приобретены билеты из Вологды в Петербург и обратно.

Таким образом, согласно размещенным на госзакупках контрактах, в 2021 году в департаменте финансов на командировки планируют потратить около 485 тысяч рублей.