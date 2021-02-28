Страницу департамента здравоохранения Вологодской области в соцсети «ВКонтакте» взломали

Днем 28 февраля официальный паблик правительства Вологодской области сообщил о том, что неизвестные взломали страницу департамента здравоохранения в соцсети.

— Страницу Департамента Здравоохранения в соцсети Вконтакте взломали. Будьте внимательны и не отвечайте на сообщения. Администрация делает все возможное для восстановления данных, — говорится в сообщении.

С этого аккаунта департамент обычно комментирует новости на нашем сайте и в нашей группе. Ранее страница имела название «Департамент Здравоохранения», сейчас — «Дмитрий Евдокимов».