Страницу департамента здравоохранения Вологодской области в соцсети «ВКонтакте» взломали

28.02.2021 [Общество]

Днем 28 февраля официальный паблик правительства Вологодской области сообщил о том, что неизвестные взломали страницу департамента здравоохранения в соцсети. 

— Страницу Департамента Здравоохранения в соцсети Вконтакте взломали. Будьте внимательны и не отвечайте на сообщения. Администрация делает все возможное для восстановления данных, — говорится в сообщении.

С этого аккаунта департамент обычно комментирует новости на нашем сайте и в нашей группе. Ранее страница имела название «Департамент Здравоохранения», сейчас — «Дмитрий Евдокимов».

Тэги: департамент здравоохранения

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