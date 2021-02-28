Внимательный гороскоп на неделю с 1 по 7 марта: любовь ждет три знака, два получат прибыль

Формула успеха этой недели — внимание к деталям. Так что если вы всегда скрупулезны и дотошны во всех делах, можно возрадоваться, пришел ваш час. Это приведет вас к новому финансовому потоку, который впоследствии может стать для вас если не единственным, то основным.

ОВЕН (21.03-20.04)

Наступает удачный период для романтических отношений, которые сейчас могут достичь высшей точки развития. От того, как вы поведете себя, будет зависеть очень и очень многое. Будьте внимательны к поступающей информации — не исключено получение важных известий.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)

Очень насыщенная неделя, особенно на работе. Начальство ждет от вас результата в назначенные сроки. Не волнуйтесь, вам удастся мобилизоваться и вовремя справиться со всеми задачами. Не исключена поддержка и покровительство важной персоны.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)

На этой неделе вы будете на редкость удачливы в любви, поэтому не упустите шанс произвести нужное впечатление на важного для вас человека. Воспользуйтесь вашей прекрасной интуицией, она никогда вас не подводит.

РАК (22.06-22.07)

Вас ждет целый вихрь страстей. События недели будут настолько яркими и красочными, что вам будет сложно уследить за их водоворотом. Главное — сконцентрироваться на своих целях, чтобы не потерять верное направление, поэтому все тщательно спланируйте.

ЛЕВ (23.07-23.08)

Вам лучше взять отпуск и отправиться к морю, и чем скорее, тем лучше. Или просто сменить обстановку и провести пару дней в веселой компании. Если вы еще одиноки, то это хороший шанс встретить свою вторую половинку. Не упустите его.

ДЕВА (24.08-22.09)

На этой неделе наступает прекрасное время порадовать своего тайного шопоголика. Если задумали приобрести что-то новое — будь то мебель или бытовая техника, сейчас самое время для этого. Все ваши покупки будут удачны и прослужат вам долго.

ВЕСЫ (23.09-22.10)

Сейчас вы склонны заняться самоанализом и размышлением о планах на будущее. Вероятно, пришло время подумать о смене работы или что-то кардинально изменить в вашей жизни. Не стоит бояться перемен, сделайте шаг навстречу удаче.

СКОРПИОН (23.10-21.11)

На этой неделе звезды рекомендуют вам проявить решительность и настойчивость в достижении вашей заветной цели. Отбросьте сомнения, не откладывайте свою жизнь на потом. Очень многое зависит только от вас, так что не теряйте время.

СТРЕЛЕЦ (22.11-21.12)

Сейчас вам стоит проявить терпение и активность. Хороший период для повышения квалификации, расширения кругозора. Возможно, есть смысл подумать о смене деятельности — сейчас самое подходящее время для осуществления новых проектов, которые будут успешными и прибыльными.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)

Постарайтесь отказаться от мыслей, которые мешают двигаться дальше. Если вы сейчас в отпуске — забудьте о работе и наслаждайтесь ничегонеделанием. Это пойдет уставшему организму на пользу. Если приходится работать — ищите нестандартные решения. Начальство оценит вашу креативность по достоинству.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)

Сейчас для вас открыт хороший финансовый поток. Энергия работает так, что вы сможете рассчитаться со всеми долгами. Эту неделю вы будете на коне. Все дела будут получаться, вам будет достаточно одно взгляда, чтобы окружающие признали вас лидером.

РЫБЫ (20.02-20.03)

В погоне за карьерой и прибылью не стоит забывать про свою личную жизнь. Семейным Рыбам стоит больше времени проводить в кругу своих домочадцев, а тем, кто еще в поиске, лучше свои мысли в сторону человека, которого вам хочется видеть рядом.