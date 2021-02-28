3D-принтеры, роботы, микроскопы: детский технопарк на площадке школы №14 откроют в Череповце

Школьный технопарк «Кванториум» планируют создать в 2021 году на площадке средней общеобразовательной школы №14 в Череповце. В рамках национального проекта «Образование» там будут оборудованы современные кабинеты физики, химии, биологии, «Хайтек-цех» и коворкинг.

Для этого в школу закупят ноутбуки, интерактивные панели, многофункциональное устройство, цифровые лаборатории по биологии, физиологии, химии, физике, биосигналов и нейротехнологии, цифровые микроскопы, наборы по образовательной робототехнике, соревновательные поля, наборы для изучения технологий связи и «интернета вещей», роботы-манипуляторы, аналитические весы, спектрофотометр, фрезерные станки, 3D-принтеры.

Заниматься в новом технопарке смогут как ученики школы (внеурочная деятельность), так и другие дети (по программам дополнительного образования).

«В Кванториуме дети всего города смогут получать дополнительное образование по ряду направлений – биотехнологии, естественнонаучные и инженерные технологии. Уверена, что Кванториум станет для многих ребят стартовой площадкой, где они получат первые навыки будущей профессии, а город, в свою очередь, приобретет физиков, биологов, инженеров, что очень важно для развития Череповца», - сообщила директор Череповецкого химико-технологического колледжа Елена Быкова.

До 2023 года два таких школьных "Кванториума" появятся и в Вологде.

Ранее NewsVo сообщал, что центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» должны появиться в 44 школах Вологодской области в 2021 году. Работы проводятся в рамках федерального проекта «Современная школа».