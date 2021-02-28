Жильцы дома в центре Вологды уже неделю без воды

На улице Ленинградской у дома № 2А в Вологде прорыв водопровода: бегут ручьи. При этом жильцы восьмиквартирного дома уже неделю не могут воспользоваться водопроводом и канализацией. Пост о проблеме опубликовал журналист Сергей Городишенин.

— Нет шестой день воды, а в некоторых квартирах канализации, из-за того, что всё замёрзло. Управляющая компания « Северный город» и горводоканал найти между собой виноватых не могут. В итоге восьмиквартирный дом с проживающими в нём пенсионерами и несовершеннолетними детьми в период пандемии не могут элементарно помыть руки, сходить в душ, сходить в туалет, помыть посуду, вынуждены покупать воду, - рассказывает жительница дома Наталия.

Женщина говорит, что за всё это время подвоз воды был всего один раз, и многие жильцы о нем не знали. А с 26 февраля потоки воды полились по улице рядом с домом.

Приехавшие на место вечером 27 февраля коммунальщики приняли решение перекрыть воду. Жильцы переживают, что система окончательно замерзнет, и до весны они лишатся водоснабжения.