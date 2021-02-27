В Вологде задержали пьяного мужчину, который пытался зайти в детсад

27.02.2021 [Происшествия]

25 февраля в Вологде возле детсада на улице Залинейной задержали пьяного мужчину, который пытался проникнуть в здание учреждения. Сигнал с тревожной кнопки поступил на пульт дежурного вневедомственной охраны около 17.45. На объект тут же выехал наряд группы задержания. 

Выяснилось, что вечером на территорию детсада зашел посторонний мужчина. Нетрезвый вологжанин начал стучать в окна и двери, пытаясь проникнуть внутрь. 

— Поскольку все двери были закрыты, гражданин стал ругаться грубой нецензурной бранью в адрес всех окружающих. Росгвардейцы задержали нарушителя. Как выяснили стражи правопорядка, вологжанин 1990 г. р. находится в розыске в качестве подозреваемого в совершении преступления, — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области. 

Нарушителя передали полицейским. 

Ранее NewsVo сообщал, что летом прошлого года суд вынес приговор жителю Бабушкинского района, который, будучи пьян,  вошел в садик через входную дверь кухонного блока и прошел в помещения. Там неоднократно в присутствии работников детского сада сообщил о готовящемся взрыве, а также о том, что в здании заложена бомба, чем дезорганизовал работу коллектива детского учреждения. Дебошира скрутили прибывшие по вызову на место полицейские. Сообщение о взрыве и заложенной бомбе оказалось ложным. 

 

Тэги: детсад, пьянство

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