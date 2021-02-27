В Вологодской области отменили региональный закон «О пчеловодстве»

25 февраля на сессии Законодательного собрания Вологодской области депутаты проголосовали за отмену регионального закона «О пчеловодстве». Документ был принят в 2013 году по просьбе пасечников, и в тот момент был едва ли ни единственным законодательным актом, регулирующим данную сферу. Но в 2020 году был принят соответствующий федеральный закон.

«Это очень качественный закон. Он решает множество задач. И это не случайность — федеральные власти провели консультации не только с региональными властями, но и самими пчеловодами. В результате только от Вологодской области подготовлено 4 листа предложений, которые мы передали в профильный комитет Госдумы, — цитирует пресс-служба Законодательного собрания слова председателя комитета по аграрному комплексу и продовольствию Владимира Буланова. — При этом в законе была учтена и судебная практика. А ее накопилось достаточно, ведь отношения между пчеловодами и гражданами непростые».

Так, например, в федеральном законе прописано, что что ульи должны располагаться не ближе 3-х метров до границы соседского участка, или без учета расстояния, но при наличии сплошного забора или кустарника высотой не менее 2-х метров. Кроме того, если пасека располагается в границах населенного пункта, то на 100 квадратных метрах не должно быть больше двух ульев. Законом также федеральные власти передали на региональный уровень полномочия по оформлению ветеринарно-санитарных паспортов пасек.