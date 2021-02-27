Два человека госпитализированы после ДТП в Харовском районе

26 февраля на 65 километре автодороги Сокол-Харовск-Вожега произошло ДТП с пострадавшими.

По предварительным данным областного УМВД, 43-летний житель Вологды за рулем "Лады", двигаясь в зоне действия знака "Обгон запрещен", выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с "Хенде" под управлением жителя Харовска.

- В результате ДТП пострадали водитель Лады и пассажир Хендай – жительница г. Харовска 1964 г.р. Пострадавшие с различными травмами были доставлены в медучреждение, - сообщает пресс-служба областного УМВД.