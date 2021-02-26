В Череповце ищут пострадавших от действий строителя-мошенника

26.02.2021 [Происшествия]

В Череповце арестовали 44-летнего местного жителя, подозреваемого в мошенничестве. Полицейские установили, что он предлагал в социальных сетях услуги по строительству и производству других работ.

«Принимая заказы, мужчина получал предоплату, после чего не выполнял свои обязательства. Денежные средства череповчанин тратил на собственные нужды. Полицейские установили его причастность к совершению 9 таких фактов, общий ущерб составил порядка 300 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

Возбуждено уголовное дело. Мужчина может быть причастен к совершению аналогичных преступлений. Потерпевших просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефону 8(8202) 67-10-03 или «02».

Тэги: мошенники, строители
Фото пресс-службы областного УМВД

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