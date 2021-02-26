Творческая встреча с краеведом Александром Сазоновым пройдёт в Вологде 27 февраля

Встреча с известным экскурсоводом и краеведом Александров Сазоновым состоится в Доме Корбакова в Вологде 27 февраля. Мероприятие проводится в рамках Клуба любителей искусства.

– Вас ждет интересный рассказ о новых выпусках известных книг Александра Иринеевича Сазонова о любимом городе, о его экскурсионной деятельности, которой Александр Иринеевич занимается более 40 лет, – говорится в анонсе мероприятия.

Гость Клуба любителей искусства также ответит на вопросы собравшихся.

Начало встречи в субботу, 27 февраля, в 10:00 по адресу: Вологда, Октябрьская, 13.

Посещение по входному билету.

