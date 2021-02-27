Макеты старинных деревянных храмов можно увидеть на выставке в Тотьме

Выставка макетов деревянных храмов проходит сейчас в Музее церковной старины в Тотьме. Автор этих макетов – череповецкий мастер Валентин Петрович Поклад.

Валентин Петрович воссоздавал модели деревянных церквей по чертежам архитекторов и реставраторов, которые находил в книгах или в интернете, а некоторые – по собственным обмерам и чертежам.

К сожалению, многие из этих храмов уже не существуют, они разрушились или сгорели.

– Путешествуя с друзьями по Карелии, я впервые увидел эти прекрасные сооружения. Мы посетили Кижи и его окрестности, город Кемь с Успенским собором. Уже тогда я был поражен тем, как простыми инструментами, из обычных бревен люди, не обучавшиеся в архитектурных институтах, смогли создать такое чудо, – говорит Поклад.

Спустя 30 лет он создал первый макет – модель церкви Ризоположения из села Бородавы. Сейчас эта церковь находится на территории Кирилло-Белозерского монастыря. В течение десяти лет мастер совершенствовал технологии работы, ездил в музеи деревянного зодчества, изучал книги, искал информацию в Интернете.

Сейчас у Валентина Петровича Поклада готовы более сорока моделей деревянных храмов.

– Изготовление самой простой из них занимает около полутора месяцев, более сложных – полгода и больше, – говорится на странице Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина. – Сегодня в арсенале Валентина Петровича множество инструментов, один из них – токарный станок – был сделан специально по чертежам автора.

Музей церковной старины, где проходит выставка, находится по адресу: Вологодская область, Тотьма, набережная Кускова, 7.

Те, кто не планирует в ближайшее время ехать в Тотьму, могут увидеть фотографии этих моделей и узнать технологию их создания на сайте Вологодской областной универсальной научной библиотеки по ссылке

(0+)