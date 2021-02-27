Макеты старинных деревянных храмов можно увидеть на выставке в Тотьме

27.02.2021 [Культура]

Выставка макетов деревянных храмов проходит сейчас в Музее церковной старины в Тотьме. Автор этих макетов – череповецкий мастер Валентин Петрович Поклад.

Валентин Петрович воссоздавал модели деревянных церквей по чертежам архитекторов и реставраторов, которые находил в книгах или в интернете, а некоторые – по собственным обмерам и чертежам.

К сожалению, многие из этих храмов уже не существуют, они разрушились или сгорели.

– Путешествуя с друзьями по Карелии, я впервые увидел эти прекрасные сооружения. Мы посетили Кижи и его окрестности, город Кемь с Успенским собором. Уже тогда я был поражен тем, как простыми инструментами, из обычных бревен люди, не обучавшиеся в архитектурных институтах, смогли создать такое чудо, – говорит Поклад.

Спустя 30 лет он создал первый макет – модель церкви Ризоположения из села Бородавы. Сейчас эта церковь находится на территории Кирилло-Белозерского монастыря. В течение десяти лет мастер совершенствовал технологии работы, ездил в музеи деревянного зодчества, изучал книги, искал информацию в Интернете.

Сейчас у Валентина Петровича Поклада готовы более сорока моделей деревянных храмов.

– Изготовление самой простой из них занимает около полутора месяцев, более сложных – полгода и больше, – говорится на странице Вологодской областной библиотеки имени Бабушкина. – Сегодня в арсенале Валентина Петровича множество инструментов, один из них – токарный станок – был сделан специально по чертежам автора.

Музей церковной старины, где проходит выставка, находится по адресу: Вологодская область, Тотьма, набережная Кускова, 7.

Те, кто не планирует в ближайшее время ехать в Тотьму, могут увидеть фотографии этих моделей и узнать технологию их создания на сайте Вологодской областной универсальной научной библиотеки по ссылке

(0+)

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В аварии на трассе в Чагодощенском районе погибли двое детей
В Вологде произошел пожар в ресторане «Афины»
Проектировать и строить ледовый ФОК в Вологде за 272,8 млн. рублей будет «Вологдагражданстрой»
Авария с участием машины ДПС произошла в Череповце
Фирма из Китая заинтересовалась изобретением жителя Тотемского района
В Вологде угнали "Мазду" с парковки кафе
Суд отправил череповецкого бизнесмена Гарлема Зарганяна под домашний арест
В сети появилось видео, как на трассе Чекшино-Тотьма с лесовоза на ходу слетают бревна
В Соколе открыли первый в России завод по производству CLT-панелей
В Вологде у железнодорожных путей нашли женщину, обморозившую ноги

Последние новости

Конкурс зимних драндулетов пройдёт под Вологдой 14 марта

Принять участие в конкурсе могут все желающие, кто соберёт команду и построит драндулет для спуска со снежной горы

73
0

В Вологодской области отменили региональный закон «О пчеловодстве»

Эта сфера теперь регулируется федеральными нормами

228
0

Новые павильоны установят на автобусных остановках в Череповце

Они будут двухсторонними

198
0

Два человека госпитализированы после ДТП в Харовском районе

26 февраля на трассе Сокол-Харовск-Вожега столкнулись «Лада» и «Хенде»

241
0

В Череповце ищут пострадавших от действий строителя-мошенника

Он получал от потерпевших предоплату и не выполнял свои обязательства. Установленная сумма ущерба составила 300 тысяч рублей.

782
0

Творческая встреча с краеведом Александром Сазоновым пройдёт в Вологде 27 февраля

Александр Иринеевич расскажет о новых выпусках своих книг и ответит на вопросы зрителей

605
0

Власти Вологды просят горожан по возможности не пользоваться личным транспортом в выходные

Это необходимо для уборки снега

1105
0

В Белозерске продавец присвоила 74 тысячи рублей из кассы магазина

Недостачу выявили при инвентаризации

712
0

Международный фестиваль кружева “Vita Lace” планируют провести в Вологде с 15 по 18 июля

В прошлом году мероприятие было отменено из-за пандемии

559
0

Два человека пострадали в ДТП в Кирилловском районе

На 92 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск столкнулись «Дэу» и «Хенде»

894
0

"А караван идет...": недавнее объединение  левых сил  всерьез озадачило политических оппонентов

В частности, ситуация с объединением, похоже, всерьез обеспокоила некоторые оппозиционные партии, лидеры которых  при любом удобном случае то и дело  вставляет   «шпильки»  председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову

828
0

В Кириллове мужчину осудили за угон, пьяное вождение и оскорбление полицейского

Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно

464
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Конкурс зимних драндулетов пройдёт под Вологдой 14 марта
В Вологодской области отменили региональный закон «О пчеловодстве»
Новые павильоны установят на автобусных остановках в Череповце
Макеты старинных деревянных храмов можно увидеть на выставке в Тотьме
Два человека госпитализированы после ДТП в Харовском районе
В Череповце ищут пострадавших от действий строителя-мошенника
Творческая встреча с краеведом Александром Сазоновым пройдёт в Вологде 27 февраля
 
26.02.2021 [Общество]

Гектар для депутата: в Усть-Кубинском районе на месте выделенного под вырубку леса оказались дома

1348
0
26.02.2021 [БлогоVO]

Подробности исчезновения Клима и советы родителям

315
0
26.02.2021 [Обзор Прессы]

Искала донора костного мозга, а нашла мужа: девушка из Вологды доказала, что любовь сильнее рака

355
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика