В Белозерске продавец присвоила 74 тысячи рублей из кассы магазина

26.02.2021 [Происшествия]

В Белозерске полицейские задержали 33-летнюю работницу магазина, подозреваемую в присвоении денег из кассы. Недостачу выявили при инвентаризации.

«Во время беседы с полицейскими задержанная свою вину отрицать не стала. Женщина рассказала, что периодически разными суммами изымала и присваивала из своего подотчета вверенные ей наличные денежные средства на общую сумму 74 тысячи рублей, которыми распорядилась по личному усмотрению», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В пресс-службе также уточнили, что задержанная работала в должности продавца-кассира. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.

Тэги: присвоение

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Череповце участковый нашел шестилетнего мальчика, пропавшего из двора на прогулке
В аварии на трассе в Чагодощенском районе погибли двое детей
В Вологде вновь предлагают изменить схему движения транспорта в центре города
В Вологде произошел пожар в ресторане «Афины»
Проектировать и строить ледовый ФОК в Вологде за 272,8 млн. рублей будет «Вологдагражданстрой»
Авария с участием машины ДПС произошла в Череповце
Фирма из Китая заинтересовалась изобретением жителя Тотемского района
В Вологде угнали "Мазду" с парковки кафе
Суд отправил череповецкого бизнесмена Гарлема Зарганяна под домашний арест
В Вологде у железнодорожных путей нашли женщину, обморозившую ноги

Последние новости

Власти Вологды просят горожан по возможности не пользоваться личным транспортом в выходные

Это необходимо для уборки снега

160
0

Международный фестиваль кружева “Vita Lace” планируют провести в Вологде с 15 по 18 июля

В прошлом году мероприятие было отменено из-за пандемии

112
0

Два человека пострадали в ДТП в Кирилловском районе

На 92 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск столкнулись «Дэу» и «Хенде»

249
0

"А караван идет...": недавнее объединение  левых сил  всерьез озадачило политических оппонентов

В частности, ситуация с объединением, похоже, всерьез обеспокоила некоторые оппозиционные партии, лидеры которых  при любом удобном случае то и дело  вставляет   «шпильки»  председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову

265
0

В Кириллове мужчину осудили за угон, пьяное вождение и оскорбление полицейского

Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно

187
0

В Усть-Кубинском районе девочка отправилась пешком к бабушке, живущей в 60 километрах

Полицейским ребенок рассказал, что дома ему плохо, и он боится друзей матери

419
0

Выставка пейзажей фотографа Евгения Рыжова открылась в Вологде

Вход свободный

166
0

Гектар для депутата: в Усть-Кубинском районе на месте выделенного под вырубку леса оказались дома

Власти и собственник недвижимости говорят, что все законно

547
0

В Устюженском районе из-за снегопада ограничили движение авто по семи дорогам

В райцентре авто запретили ездить по пяти улицам

364
0

Напавшего на полицейского жителя Вологодского района приговорили к условному сроку

Инцидент произошёл в деревне Морино вечером 8 сентября

208
0

Паводок на реках в Великом Устюге ожидают после 25 апреля

Запасы воды в снежном покрове чуть ниже нормы, но поскольку еще возможны осадки, прогнозы по прохождению паводка на уровне до 7 м сохраняются

198
0

На трассе Москва-Архангельск в Вологодском районе затруднено движение из-за ДТП

Столкнулись три грузовика и одна легковая машина

481
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Власти Вологды просят горожан по возможности не пользоваться личным транспортом в выходные
В Белозерске продавец присвоила 74 тысячи рублей из кассы магазина
Международный фестиваль кружева “Vita Lace” планируют провести в Вологде с 15 по 18 июля
Два человека пострадали в ДТП в Кирилловском районе
"А караван идет...": недавнее объединение  левых сил  всерьез озадачило политических оппонентов
В Кириллове мужчину осудили за угон, пьяное вождение и оскорбление полицейского
В Усть-Кубинском районе девочка отправилась пешком к бабушке, живущей в 60 километрах
 
26.02.2021 [Общество]

Гектар для депутата: в Усть-Кубинском районе на месте выделенного под вырубку леса оказались дома

547
0
26.02.2021 [БлогоVO]

Магистраль, ау

167
0
26.02.2021 [Обзор Прессы]

Искала донора костного мозга, а нашла мужа: девушка из Вологды доказала, что любовь сильнее рака

121
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика