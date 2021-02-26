В Белозерске продавец присвоила 74 тысячи рублей из кассы магазина

В Белозерске полицейские задержали 33-летнюю работницу магазина, подозреваемую в присвоении денег из кассы. Недостачу выявили при инвентаризации.

«Во время беседы с полицейскими задержанная свою вину отрицать не стала. Женщина рассказала, что периодически разными суммами изымала и присваивала из своего подотчета вверенные ей наличные денежные средства на общую сумму 74 тысячи рублей, которыми распорядилась по личному усмотрению», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области

В пресс-службе также уточнили, что задержанная работала в должности продавца-кассира. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до двух лет лишения свободы.