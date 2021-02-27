Конкурс зимних драндулетов пройдёт под Вологдой 14 марта

27.02.2021 [Общество]

Конкурс зимних драндулетов в очередной раз пройдёт в Вологодском районе. Сначала организаторы объявили, что мероприятие пройдёт 6 марта, но вскоре перенесли его на 14 марта. «Даём больше времени на подготовку», объясняют изменение даты на странице Молодёжного актива Вологодского района.

В конкурсе смогут принять участие команды от 2 до 10 человек. При этом не менее половины команды должна составлять молодёжь от 14 до 35 лет.

Участников ждут два этапа:

– «Творческая визитка» длительностью не более двух минут. За это время команда должна прокричать свою кричалку и исполнить танец или песню;

– Спуск с горы на драндулете. В драндулете по правилам могут съехать максимум 2 участника команды. Остальные в это время будут допевать песню или дотанцовывать танец, оставшись на горе.

Жюри будет учитывать общую оригинальность идеи выступления, техническую сложность конструкции, артистизм команды и скоростные характеристики драндулета.

Победителей будут выбирать в номинациях: «Самый космический драндулет» (к 60-летию первого полёта человека в космос), «Креативность конструкции», «Самый скоростной спуск», «Самый курьёзный спуск», «Приз зрительских симпатий» и других.

– Для создания драндулета, – говорится в правилах конкурса, – можно использовать различные зимние «транспортные конструкции»: ватрушки, надувные матрацы, ледянки, сани и т.д. Драндулеты могут быть любой формы и размера, но не более 5 метров в ширину и 3 метров в высоту. Конструкция не должна содержать острых и режущих предметов и элементов. Команда заранее должны продумать способ торможения на финише и иметь защитные шлемы.

Начало мероприятия 14 марта в 12:00 по адресу: Вологодский район, Старосельское сельское поселение, «Центр отдыха и развлечений «Yes».

По вопросам участия обращайтесь к Людмиле Корляковой, специалисту по работе с молодёжью «Центра культурного развития», cultura35@mail.ru, телефоны: (8172) 72-36-31, +7 931-507-43-13.
 

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