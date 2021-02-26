В Кириллове мужчину осудили за угон, пьяное вождение и оскорбление полицейского

В Кирилловском районе суд огласил приговор мужчине, признанному виновным в угоне, пьяном вождении и оскорблении полицейского. Все три преступления он совершил в один день в ноябре 2020 года.

Как установлено судом, пьяный обвиняемый без разрешения взял чужой автомобиль «LADA Priora» и уехал на нём в Кириллов, где его задержали.

«В ходе административного задержания подсудимый в присутствии посторонних лиц оскорбил полицейского грубой нецензурной бранью», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Выяснилось также, что ранее его уже судили за управление автомобилем в состоянии опьянения и назначили наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно.

В суде мужчина признал вину и принёс извинения сотруднику полиции. Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.