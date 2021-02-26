Выставка пейзажей фотографа Евгения Рыжова открылась в Вологде

26.02.2021 [Культура]

Выставка «Вологда у каждого своя» открылась в Вологде. В экспозиции представлены пейзажи фотографа Евгения Рыжова.

– Выставка основана на контрасте. Есть парадная Вологда, которая знакома каждому, есть та, которая скрыта, даже от простых вологжан. Начну с неизвестной Вологды, потому что известную вы и так знаете… – рассказал о представленных работах Евгений.  

На торжественном открытии автор работ подробно рассказал о домах, которые изображены на снимках, провёл экскурсию. На этой видеозаписи с открытия рассказ Евгения с 12:45.

Посетить выставку можно до 1 июня по адресу: Вологда, ул. Горького, 76, с понедельника по пятницу с 11:00 до 17:00.

Раз в неделю Евгений Рыжов проводит авторские экскурсии по выставке. Записаться на них можно по телефону: 8 953-502-92-31.

Вход свободный.

(0+)

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

В Череповце участковый нашел шестилетнего мальчика, пропавшего из двора на прогулке
В аварии на трассе в Чагодощенском районе погибли двое детей
В Вологде вновь предлагают изменить схему движения транспорта в центре города
В Вологде произошел пожар в ресторане «Афины»
Проектировать и строить ледовый ФОК в Вологде за 272,8 млн. рублей будет «Вологдагражданстрой»
Авария с участием машины ДПС произошла в Череповце
Фирма из Китая заинтересовалась изобретением жителя Тотемского района
В Вологде угнали "Мазду" с парковки кафе
Суд отправил череповецкого бизнесмена Гарлема Зарганяна под домашний арест
В Вологде у железнодорожных путей нашли женщину, обморозившую ноги

Последние новости

Власти Вологды просят горожан по возможности не пользоваться личным транспортом в выходные

Это необходимо для уборки снега

156
0

В Белозерске продавец присвоила 74 тысячи рублей из кассы магазина

Недостачу выявили при инвентаризации

151
0

Международный фестиваль кружева “Vita Lace” планируют провести в Вологде с 15 по 18 июля

В прошлом году мероприятие было отменено из-за пандемии

111
0

Два человека пострадали в ДТП в Кирилловском районе

На 92 километре автодороги Вологда-Медвежьегорск столкнулись «Дэу» и «Хенде»

244
0

"А караван идет...": недавнее объединение  левых сил  всерьез озадачило политических оппонентов

В частности, ситуация с объединением, похоже, всерьез обеспокоила некоторые оппозиционные партии, лидеры которых  при любом удобном случае то и дело  вставляет   «шпильки»  председателю партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову

262
0

В Кириллове мужчину осудили за угон, пьяное вождение и оскорбление полицейского

Ему назначено наказание в виде полутора лет лишения свободы условно

184
0

В Усть-Кубинском районе девочка отправилась пешком к бабушке, живущей в 60 километрах

Полицейским ребенок рассказал, что дома ему плохо, и он боится друзей матери

414
0

Гектар для депутата: в Усть-Кубинском районе на месте выделенного под вырубку леса оказались дома

Власти и собственник недвижимости говорят, что все законно

543
0

В Устюженском районе из-за снегопада ограничили движение авто по семи дорогам

В райцентре авто запретили ездить по пяти улицам

362
0

Напавшего на полицейского жителя Вологодского района приговорили к условному сроку

Инцидент произошёл в деревне Морино вечером 8 сентября

206
0

Паводок на реках в Великом Устюге ожидают после 25 апреля

Запасы воды в снежном покрове чуть ниже нормы, но поскольку еще возможны осадки, прогнозы по прохождению паводка на уровне до 7 м сохраняются

196
0

На трассе Москва-Архангельск в Вологодском районе затруднено движение из-за ДТП

Столкнулись три грузовика и одна легковая машина

480
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Власти Вологды просят горожан по возможности не пользоваться личным транспортом в выходные
В Белозерске продавец присвоила 74 тысячи рублей из кассы магазина
Международный фестиваль кружева “Vita Lace” планируют провести в Вологде с 15 по 18 июля
Два человека пострадали в ДТП в Кирилловском районе
"А караван идет...": недавнее объединение  левых сил  всерьез озадачило политических оппонентов
В Кириллове мужчину осудили за угон, пьяное вождение и оскорбление полицейского
В Усть-Кубинском районе девочка отправилась пешком к бабушке, живущей в 60 километрах
 
26.02.2021 [Общество]

Гектар для депутата: в Усть-Кубинском районе на месте выделенного под вырубку леса оказались дома

543
0
26.02.2021 [БлогоVO]

Магистраль, ау

167
0
26.02.2021 [Обзор Прессы]

Искала донора костного мозга, а нашла мужа: девушка из Вологды доказала, что любовь сильнее рака

121
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика