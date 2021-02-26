Выставка пейзажей фотографа Евгения Рыжова открылась в Вологде

Выставка «Вологда у каждого своя» открылась в Вологде. В экспозиции представлены пейзажи фотографа Евгения Рыжова.

– Выставка основана на контрасте. Есть парадная Вологда, которая знакома каждому, есть та, которая скрыта, даже от простых вологжан. Начну с неизвестной Вологды, потому что известную вы и так знаете… – рассказал о представленных работах Евгений.

На торжественном открытии автор работ подробно рассказал о домах, которые изображены на снимках, провёл экскурсию. На этой видеозаписи с открытия рассказ Евгения с 12:45.

Посетить выставку можно до 1 июня по адресу: Вологда, ул. Горького, 76, с понедельника по пятницу с 11:00 до 17:00.

Раз в неделю Евгений Рыжов проводит авторские экскурсии по выставке. Записаться на них можно по телефону: 8 953-502-92-31.

Вход свободный.

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