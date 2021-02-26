В Устюженском районе из-за снегопада ограничили движение авто по семи дорогам

С 9.00 26 февраля в Устюженском районе из-за осложнения погодных условий ограничили движение транспорта по семи дорогам, а также на некоторых улицах райцентра. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Движение ограничено на дорогах:

— Тверь-Бежецк-Весеьгонск- Устюжна с 0 по 25 километр;

— Устюжна-Сандово с 0 по 36 километр;

— Устюжна-Валдай с 0 по 25 километр;

— Устюжна-Модно с 0 по 36 километр;

— Устюжна-Мочала с 0 по 16 километр;

— Устюжна-Звана с 0 по 25 километр;

— Объезд г. Устюжны;

В самой Устюжне проезд транспорта запрещен по Коммунистическому и Комсомольскому переулкам, в Устюженском переулке, на улицах Беляева и Гагарина.