В Устюженском районе из-за снегопада ограничили движение авто по семи дорогам

С 9.00 26 февраля в Устюженском районе из-за осложнения погодных условий ограничили движение транспорта по семи дорогам, а также на некоторых улицах райцентра. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.
Движение ограничено на дорогах:
— Тверь-Бежецк-Весеьгонск-
— Устюжна-Сандово с 0 по 36 километр;
— Устюжна-Валдай с 0 по 25 километр;
— Устюжна-Модно с 0 по 36 километр;
— Устюжна-Мочала с 0 по 16 километр;
— Устюжна-Звана с 0 по 25 километр;
— Объезд г. Устюжны;
В самой Устюжне проезд транспорта запрещен по Коммунистическому и Комсомольскому переулкам, в Устюженском переулке, на улицах Беляева и Гагарина.