Гектар для депутата: в Усть-Кубинском районе на месте выделенного под вырубку леса оказались дома

Наталья Рюмина

В Усть-Кубинском районе бывший депутат вырубил больше гектара леса под строительство своих домов. Власти и собственник недвижимости говорят, что все законно. Однако в 2017 году эту территорию отдали ООО «Биоэнергетика» под лесопользование. Каково же было удивление арендаторов, когда в лесу, который они получили в аренду, заготовители обнаружили поляну размером с гектар, а на ней два дома.

Что нам стоит дом построить

16 сентября 2020 года директор ООО «Биоэнергетика» Владимир Сверчков обратился в Богородское участковое лесничество, сообщив о том, что на территории, переданной ему в аренду, обнаружено лесонарушение. В своем обращении Сверчков написал, что в Богородском участковом лесничестве ТОО «Залесье» квартал 69 выдела 16,23 (юго-западный край), на площади в виде квадрата более одного гектара были незаконно вырублены деревья и произведена раскорчевка.

«Нанесен значительный ущерб лесному фонду в берегозащитной полосе реки Уфтюга, по предварительным расчетам, не менее 5 млн рублей. Прошу найти виновных лиц и привлечь их к ответственности», - сообщил Владимир Сверчков.

После его обращения прошло полгода, но виновных не нашли. Более того, власти утверждают, что дома стоят законно еще с 1998 года. В то же время руководитель администрации Усть-Кубинского муниципального района Александр Семичев сообщил, что разрешения на их строительство не выдавалось. В ноябре 2020 года законность построек проверили в департаменте лесного комплекса.

Дома на участке. Фото NewsVo.

«В сентябре 2020 года от арендатора указанных выше лесных участков ООО «Биоэнергетика» в адрес Усть-Кубинского территориального отдела – государственного лесничества Департамента действительно поступала информация о незаконной рубке лесных насаждений. В ходе проведенных патрулирований Усть-Кубинским территориальным отделом – государственным лесничеством Департамента незаконных рубок лесных насаждений не выявлено. Кроме того, обращение ООО «Биоэнергетика» Усть-Кубинским территориальным отделом – государственным лесничеством Департамента было направлено в МО МВД России «Сокольский». В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции фактов незаконной рубки лесных насаждений также не установлено. Владельцами домов были предоставлены свидетельства на право собственности на землю для ведения личного подсобного хозяйства и о государственной регистрации права», - ответили в департаменте.

Отсроченная законность

Потом чиновники еще раз проверили законность нахождения домов и хозяйственных построек. Оказалось, что они действительно стояли на землях лесного фонда. 21 декабря 2020 года, после того, как NewsVo направил запрос об этих участках властям, департаментом лесного комплекса области эта земля была оперативно исключена из государственного лесного реестра. И уже 14 января у участков, на которых расположены дома, появились кадастровые номера. О них департамент сообщил журналистам дополнительно.

«Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРН, жилые дома и строения расположены на земельных участках с кадастровыми номерами 35:110201021:36 и 35:11:0201021:37. При вышеуказанных обстоятельствах нарушений требований лесного законодательства со стороны владельцев жилых домов и хозяйственных построек, ранее расположенных на землях лесного фонда, нет», – написал заместитель начальника департамента лесного комплекса Сергей Мохначев.

В Росреестре сообщили, что границы земельных участков с кадастровыми номерами 35:11:0201021:36 и 35:11:0201021:37 были уточнены в соответствии с требованиями действующего законодательства 3 декабря 2020 года и 27 ноября 2020 года соответственно. То есть, уже после того, как земли были переданы в аренду ООО «Биоэнергетика».

При проведении правовой экспертизы было выявлено, что границы земельных участков с домами пересекают границы земельного участка из земель лесного фонда с кадастровым номером 35:11:0000000:32.

Данное обстоятельство не является препятствием для осуществления государственного кадастрового учета указанного земельного участка, пояснили в Росреестре. Дело в том, что права на него возникли до 1 января 2016 года и до даты внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о местоположении границ лесного участка. Право собственности на указанные жилые дома зарегистрировано 28 декабря 1998 года.

Собственник домов, Анатолий Карамов, тоже сказал, что дома построены давно.

«Когда мы их возводили, не было еще тех законов, по которым сейчас строят недвижимость. Вопросы здесь должны быть к государству, почему вышла такая ситуация, ведь я все эти годы платил налоги на имущество. Осенью мы провели межевание, как требуется, в соответствии с сегодняшним законодательством».

Стоит отметить, что Анатолий Карамов долгие годы являлся депутатом от "Единой России". Сейчас депутатом от этой же партии является его племянник.