Владельца ООО «Вологодское птицеводство» освободили от наказания за сокрытие средств фирмы от налоговой

В Вологодском районе суд огласил приговор владельцу ООО «Вологодское птицеводство», признанному виновным в сокрытии средств организации от взысканий по налогам и иным сборам в особо крупном размере.

По версии следствия, в декабре 2018 года задолженность предприятия составляла 14,8 млн. рублей.

«В период с 05.10.2017 по 18.12.2018 обвиняемый, находясь в помещении организации в поселке Ермаково Вологодского района, с целью сокрытия денежных средств ООО „Вологодское птицеводство“, за счет которых должно производиться взыскание по налогам, сборам и страховым взносам, организовал изготовление, подписал и направил финансовые поручения от имени предприятия в адрес дебиторов, потребовав перечислять денежные средства организации кредиторам напрямую, минуя расчетные счета ООО „Вологодское птицеводство“. Тем самым он исключил возможность принудительного взыскания недоимки по налогам, сборам и страховым взносам налоговым органом», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Таким образом, минуя счета организации, было перечислено не менее 60 млн. рублей.

В ходе расследования обвиняемый возместил в бюджет задолженность на общую сумму в 17,5 млн. рублей. Суд назначил ему штраф в 500 тысяч рублей, но так как мужчина уже выплатил эти деньги ранее, его освободили от наказания.