55-летнего череповчанина задержали по подозрению в убийстве сестры

В Череповце следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 50-летней местной жительницы. Тело погибшей с колото-резаными ранениями груди было обнаружено в её квартире на улице Металлургов вечером 25 февраля. По подозрению в убийстве женщины был задержан её 55-летний брат, ранее судимый за кражи.

«Мужчина написал явку с повинной, признавшись, что оба с сестрой были не трезвы и поругались по незначительному поводу, а когда женщина стала его оскорблять, он схватил нож и нанес ранения. В гостях в это время находилась подруга погибшей, которая помогла ему вызвать бригаду скорой медицинской помощи, но, несмотря на реанимационные мероприятия, спасти потерпевшую не удалось». — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области

Решается вопрос об аресте задержанного. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия.