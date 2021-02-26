171 новый случай коронавируса выявили в Вологодской области за сутки

За сутки в Вологодской области выявили 171 новый случай коронавирусной инфекции, 312 человек выздоровели, семь человек умерли. Такие данные 26 февраля опубликованы на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 38 932 пациенту. Большая часть из них — 35 367 человек — уже выздоровели. Болезнь закончилась летальным исходом для 793 человек.

Ранее NewsVo сообщал, что от коронавируса в Вологодской области первым компонентом вакцины привиты более 24 тысяч человек, 3,5 тысячи человек получили и второй компонент. В лидерах по охвату населения прививками Вологда и Череповец, а также Усть-Кубинский, Верховажский, Белозерский районы, Междуреченский, Тотемский районы.