Череповецкая «Северсталь» обыграла нижнекамский «Нефтехимик» со счетом 3:2

Череповецкая «Северсталь» одержала волевую победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Уступая 0:2 к середине третьего периода, череповчане смогли сравнять счет. Решающую шайбу забросил Кирилл Капустин за без малого две минуты до конца основного времени матча. А на первой минуте овертайма всё тот же Капустин оформляет дубль, и приносит победу "желто-чёрным" со счётом 3:2.

«После того, как мы узнали, что вышли в плей-офф, мы были эмоционально выхолощены. Последняя игра с ЦСКА была тяжёлая. Сегодня начали неважно, второй период подсобрались, очень много играли в чужой зоне. Правда, получили удаление 3х5, хорошо, что выстояли. Третий период тоже атаковали, имели моменты. К сожалению, гол по ошибке. Стало 0:2. Я думаю, это нас наоборот мобилизировало. Благодарен ребятам, что при счёте 0:2 не опустили руки. Вытащили матч. Молодцы ребята. С победой!», - сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ХК «Северсталь» Андрей Разин.

С кем череповчане сыграют в первом раунде плей-офф, решится завтра, после того, как «Северсталь» проведет матч против ХК «Сочи», а минское «Динамо» встретится с СКА. В случае победы «Северстали» и поражения минчан «металлурги» займут шестое место и сыграют с московским «Динамо» в 1/8 Кубка Гагарина, в противном случае предстоит, как и три года назад, встретиться с питерскими "армейцами".

