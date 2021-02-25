Вологжанина оштрафовали на 5000 рублей за побои сапёрной лопаткой

В Вологде суд привлёк 50-летнего местного жителя к административной ответственности за побои. Инцидент произошёл у магазина на Советском проспекте вечером 21 апреля 2020 года. Мужчина несколько раз ударил потерпевшего М. по различным частям тела.

В суде обвиняемый не признал вину и рассказал, что в тот вечер сидел у магазина в «Газели», а на улице стояла компания молодых людей.

«Почувствовал, что в заднюю часть автомобиля нанесли удар. Он сделал М. замечание. Из компании услышал угрозы, его обступила толпа, кто-то нанес ему удар по ноге», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Тогда он вызвал полицию и достал лопатку в чехле, чтобы защитить себя.

«Затем толпа начала подходить к нему, он хотел их разогнать и побежал с саперной лопатой за ребятами, но ударов не наносил. Когда он возвращался к машине, М. стоял у металлической изгороди. Проходя мимо, он ткнул М. локтем в правый бок. Боковым зрением увидел, как М. замахнулся правой рукой, затем упал. Он нанес ему несколько ударов лопаткой по ягодицам, силу в удары не вкладывал», — также говорится в сообщении областной пресс-службы судов

Исследовав материалы дела, суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения и назначил ему штраф в 5000 рублей. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.