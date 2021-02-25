Андрей Ламов из Вологодской области стал серебряным призером Чемпионата мира по спортивному ориентированию

В Польше с 24 по 28 февраля проходят Чемпионат мира и Первенство Европы по спортивному ориентированию на лыжах. Вологодскую область на соревнованиях представляют Андрей Ламов, Степан Малиновский и Денис Пушкин.

После первого, неудачного дня, когда Андрей Ламов занял обидное четвертое место в спринте, во второй соревновательный день череповчанин принес серебряную медаль в копилку сборной России, заняв второе место в дисциплине пасьют (гонка преследования), среди мужчин.

Ещё одну медаль, только уже бронзового достоинства, заработал Денис Пушкин, став третьим в пасьюте среди юниоров до 17 лет.