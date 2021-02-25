Евгения Лаленкова одержала победу на Кубке России по конькобежному спорту. На дистанции 3000 метров череповчанка показала результат 4:14,98. На 6 секунд она опередила Елену Сохрякову из Краснодарского края, и почти на 12 секунд - Екатерину Кошелеву, представительницу Свердловской области.
Кубок России по конькобежному спорту в эти дни проходит в Челябинске.
Череповчанка Евгения Лаленкова одержала победу на Кубке России по конькобежному спорту
Евгения Лаленкова одержала победу на Кубке России по конькобежному спорту. На дистанции 3000 метров череповчанка показала результат 4:14,98. На 6 секунд она опередила Елену Сохрякову из Краснодарского края, и почти на 12 секунд - Екатерину Кошелеву, представительницу Свердловской области.
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