В Кич-Городецком районе осудили группу «чёрных лесорубов»

В Кичменгско-Городецком районе суд огласил приговор группе «чёрных лесорубов», которая с апреля по июнь 2019 года занималась незаконной рубкой леса.

«Организатору преступной группы назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области

Три его сообщника получили от года и десяти месяцев до двух лет лишения свободы условно с испытательными сроками в два года.

Ранее newsVO сообщал, что объём незаконных рубок леса в Вологодской области с 2017 года сократился в шесть раз.