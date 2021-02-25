Вологодская тройка стала абсолютным чемпионом первого этапа XXII чемпионата России русских троек

I этап XXII Чемпионата России русских троек «Московская зима» прошел 21 февраля на Центральном Московском ипподроме.

Абсолютным чемпионом первого этапа стал вологжанин Алексей Чистяков с тройкой СПК ПКЗ «Вологодский» с коренником Лонгом, сообщает пресс-служба Департамента сельского хозяйства Вологодской области.

Вологодская тройка пришла первой в нескольких заездах. Так, например, Алексей Чистяков с тройкой СПК «ПКЗ «Вологодский» с коренником Лонгом стали первыми в заездах на призы «В честь ПАО «Акрон» и «В честь Ассоциации «Росмплемконзавод», а также в фигурной езде.

– Алексей Павлович Чистяков – опытный специалист, работает на вологодском конезаводе с 1978 года, – сообщает о победителе сайт Вологодского района. – Он окончил Хреновское СПТУ­15 в Воронежской области по специальности тренер­-наездник лошадей. С тех пор вся его трудовая биография связана с Вологодским конным заводом. Алексей Павлович отличается большим трудолюбием и высоким профессионализмом.

Алексей Чистяков с тройкой СПК ПКЗ «Вологодский» с коренником Лонгом. Фото с сайта https://agro.gov35.ru

Чистякова считают одним из лучших тренеров-­наездников России. За отличную подготовку рысистого молодняка Алексею Павловичу в 2003 году было присвоено звание «мастер-­тренер по испытанию лошадей рысистых пород», а в 2004 году присвоена квалификация «мастер­-наездник международного класса».

– Родом я из Ерофейки, здесь живу и сегодня, – приводит цитату из одного интервью Алексея Павловича сайт Вологодского района. – В шестьдесят восьмом году организовывался конный завод, началось строительство. В 1971 году лошади первые пришли, я в школе учился как раз. Все это видел, интересно было. В 1976, после окончания восьми классов Погореловской школы, поехал учиться в Воронежскую область в училище в знаменитом селе Хреновое – родине орловского рысака. Два года я там учился, а потом все здесь работал… Так что любовь к лошадям у меня с детства… Сначала на рысаках выступал, на областной ипподром в Череповец ездил, на зональные и всероссийские соревнования. А теперь выступаем с тройками.

Вологодские тройки под управлением Чистякова не раз становились чемпионами России, представляли нашу страну на Всемирных конных играх и других международных мероприятиях в России, Германии и Франции.

