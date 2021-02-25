Крыши зданий центра образования в селе Устье очистили от снега после вмешательства прокуратуры

Прокуратура выявила нарушения законодательства об охране жизни и здоровья детей в образовательных организациях села Устье.

В ходе проверки выяснилось, что снег с крыш здании дошкольной группы и интерната МАОУ «Усть-Кубинский центр образования» чистился «не в полном объеме», что в случае падения снега могло привести к к травмам воспитанников и работников образовательного учреждения.

— Установлено, что работы по содержанию зданий образовательных учреждений района, в том числе по расчистке крыш от снега возложены на МУ «Центр обеспечения учреждений образования», должностные лица которого своевременно не провели работы по очистке крыш от снега и наледи, что является нарушением требований пунктов 5.15-5.16 Правил благоустройства сельского поселения Устьянское, утвержденных решением Совета сельского поселения Устьянское от 06.11.2020, — сообщает прокуратура Вологодской области.

В адрес директора учреждения было внесено представление об устранении нарушений, в итоге крыши были очищены.

«Усть-Кубинский центр образования» был образован в сентябре 2019 года в результате реорганизации МАОУ «Усть-Кубинская средняя общеобразовательная школа», МБДОУ «Детский сад № 1», МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 2», МАОУ ДО «Усть-Кубинский центр дополнительного образования». Объединенный центр работает по восьми адресам и предоставляет образование по программам дошкольного образования, начального основного общего образования, основного общего образования, среднего общего образования и дополнительного образования.