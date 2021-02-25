Суд приговорил тотьмича к семи годам колонии за причинение смертельной травмы знакомому

В Тотемском районе суд огласил приговор 51-летнему местному жителю, признанному виновным в причинении смертельной травмы односельчанину.

Как newsVO сообщал ранее, 24–25 августа 2020 года в деревне Медведево пьяный подсудимый четыре раза избил потерпевшего, за то, что тот не убрал по его просьбе скошенную траву, но взял аванс за работу в виде пива и сигарет. Потерпевший скончался от травмы головы утром 25 августа.

Обвиняемый пытался убедить присяжных в том, что мужчина умер не от его действий, но те признали его виновным и заслуживающим снисхождения.

«Исходя из установленных обвинительным вердиктом обстоятельств уголовного дела, а также с учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств, суд назначил тотьмичу наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.