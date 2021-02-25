К зданию Ледового дворца в Череповце пристроят физкультурно-оздоровительный комплекс

К Ледовому дворцу в Череповце возведут трехэтажную пристройку. Городское управление архитектуры согласовало внешний вид здания.

— В этом году Ледовому исполнится 15 лет — для него открывается новая страница. Здесь всегда не хватало площадей для тренажерного (снаряды стоят прямо в коридорах) и игровых залов. Будем исправлять это недоразумение, — сообщил на своей странице в соцсети мэр Вадим Германов.

Кроме спортзалов, в пристройке будут раздевалки. Посещать ФОК смогут не только спортсмены, но и другие жители города.

Сроки строительства объекта в мэрии пока не называют.