К зданию Ледового дворца в Череповце пристроят физкультурно-оздоровительный комплекс

К Ледовому дворцу в Череповце возведут трехэтажную пристройку. Городское управление архитектуры согласовало внешний вид здания.
— В этом году Ледовому исполнится 15 лет — для него открывается новая страница. Здесь всегда не хватало площадей для тренажерного (снаряды стоят прямо в коридорах) и игровых залов. Будем исправлять это недоразумение, — сообщил на своей странице в соцсети мэр Вадим Германов.
Кроме спортзалов, в пристройке будут раздевалки. Посещать ФОК смогут не только спортсмены, но и другие жители города.
Сроки строительства объекта в мэрии пока не называют.