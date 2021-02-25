Фрагмент бедренной кости плиозавра представит гостям Вологодский музей-заповедник

Выставка «Дракон из мезозоя» откроется в ближайшие выходные в Вологодском государственном музее-заповеднике.

Главный экспонат выставки – кость плиозавра из геологической коллекции музея.

– Предмет предположительно был найден на территории современной Республики Коми, в бассейнах рек Сысола и Ижма в начале XX века в ходе экспедиционных исследований, инициированных Вологодским обществом изучения Северного края, – сообщает пресс-служба музея. – Несколько десятилетий предмет хранился в фондах музея без идентификации. В 2019 году ярославский ученый-палеонтолог Денис Гуляев обратил внимание на любопытный, с его точки зрения, палеонтологический образец и определил его как кость плиозавра.

В прошлом году ещё один учёный, Николай Зверьков, сотрудник Геологического института Российской Академии наук в своём экспертном заключении подтвердил, что это действительно фрагмент бедренной кости плиозавра.

– Этот факт стал настоящей сенсацией, так как экземпляр из фондов Вологодского государственного музея-заповедника является фактически третьей в России находкой гигантского плиозавра, – рассказывают сотрудники музея.

Плиозавры – это вымершие пресмыкающиеся, жившие с триасового по меловой периоды (примерно 227—66 миллионов лет назад).

На выставке вы также сможете увидеть реконструкцию скелета плиозавра. Ярославский художник Михаил Шеханов воссоздал для наглядности внешний облик древнего дракона и условия его обитания.

28 февраля с 11:00 до 14:00 на выставке «Дракон из мезозоя» пройдет мероприятие для родителей с детьми «Занимательная палеонтология». Посетителей ждут различные познавательные площадки и занимательные задания по палеонтологии, а также мастер-класс по оригами «Динозавр».

Посетить выставку можно с 27 февраля этого года по 3 апреля следующего года в отделе природы Вологодского музея-заповедника по адресу: Вологда, ул. Сергея Орлова, 15.

Стоимость входных билетов: взрослые – 120 рублей, льготный (школьники, студенты) – 60 руб. , пенсионеры - 80 рублей, дошкольники бесплатно.

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