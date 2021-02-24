Двое пьяных вологжан сломали дверь в закрытое кафе, чтобы погреться

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, устроивших скандал в кафе. Информация об инциденте поступило около часа ночи.

Выяснилось, что задержанные — 33-летний и 36-летний вологжане — отдыхали в заведении до его закрытия. После они вышли на улицу и попросили таксиста отвезти их в Заречье, но тот отказал им.

«Молодые люди высказали недовольство таксисту и пнули его авто, а затем вернулись к зданию кафе, сломали входные двери и зашли внутрь. Предварительная сумма ущерба составила 5 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Свои действия мужчины пояснили тем, что замёрзли и решили погреться. Их передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.