Двое пьяных вологжан сломали дверь в закрытое кафе, чтобы погреться

24.02.2021 [Происшествия]

В Вологде сотрудники Росгвардии задержали двух мужчин, устроивших скандал в кафе. Информация об инциденте поступило около часа ночи.

Выяснилось, что задержанные — 33-летний и 36-летний вологжане — отдыхали в заведении до его закрытия. После они вышли на улицу и попросили таксиста отвезти их в Заречье, но тот отказал им.

«Молодые люди высказали недовольство таксисту и пнули его авто, а затем вернулись к зданию кафе, сломали входные двери и зашли внутрь. Предварительная сумма ущерба составила 5 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области

Свои действия мужчины пояснили тем, что замёрзли и решили погреться. Их передали полицейским для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: хулиганы, кафе, Росгвардия

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