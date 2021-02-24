Обкатка зимнего автомобильного туристического маршрута Вологда – Архангельск состоялась в феврале

Культурно-этнографическая экспедиция «Полярный экспресс» протестировала автомобильный туристический маршрут от Вологды до Архангельска.

За пять дней – с 13 по 17 февраля – участники экспедиции проехали более 3000 километров. Они осматривали места размещения и питания, посещали памятники архитектуры деревянного зодчества, наблюдали северные пейзажи, посещали ледовые карстовые пещеры.

– Реперными точками маршрута стали Вологда – Кириллов – Белозерск – Каргополь – Онега – Голубино – Кимжа – «Малые Корелы» – Ломоносово – Архангельск. В день экипаж в среднем проезжал по 400 километров, – сообщает пресс-центр Правительства Архангельской области.

Организаторы экспедиции – туристические фирмы Архангельской и Вологодской областей, в планах которых – организация межрегионального тура по Русскому Северу для автопутешественников. Экспедиция была необходима для обкатки маршрута и внесения корректировок.

По задумке организаторов «Полярный экспресс» – это именно зимний туристический маршрут для автомобилистов. Наиболее благоприятное время для его прохождения – февраль и март. Первый коммерческий пробег планируется запустить уже в конце марта этого года. Также в планах разработка летнего автомаршрута для внедорожников и вездеходов.

